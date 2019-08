Recordaantal Vlaamse woningen onbewoonbaar IB

22 augustus 2019

05u30

Bron: Belga 2 In Vlaanderen werden vorig jaar 3.341 woningen onbewoonbaar verklaard. Het aantal onbewoonbare woningen stond eind december op 7.823, een record. In 2010 ging het om 5.725 woningen. Dat blijkt uit het jaarverslag Woningkwaliteit van Wonen Vlaanderen, waarover De Tijd vandaag bericht.

De stijging heeft volgens Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) te maken met de focus op de woonkwaliteit. Na een reorganisatie van Wonen Vlaanderen met een opleidingstraject voor de woningcontroleurs wordt meer ingezet op een hogere efficiëntie en meer controles.

Vroeger gebeurden meer onderzoeken na een expliciete klacht van een bewoner. De jongste jaren worden controles vaker aangevraagd om de goede kwaliteit van een woning te laten bevestigen, bijvoorbeeld voor de aanvraag van een huursubsidie of voor een verhuur via een sociaal kantoor. Het aantal verhuurders dat zo'n bevestiging aanvraagt, is relatief beperkt.

Weinig prikkels

Voor Joy Verstichele van het Vlaams Huurdersplatform moet zo'n onderzoek stapsgewijs verplicht worden. "Door de schaarste aan betaalbare huurwoningen hebben verhuurders weinig prikkels om de woningkwaliteit te verbeteren", zegt Verstichele. "Hoe slecht de woning ook is, er is toch altijd iemand die geen andere oplossing heeft.”