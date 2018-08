Recordaantal Vlaamse studenten op Erasmus: dit zijn de populairste bestemmingen kg

10 augustus 2018

09u35

Bron: Belga 0 Het aantal Erasmus-studenten was nog nooit zo hoog. In het academiejaar 2017-2018 trok een recordaantal van 5.789 Vlaamse studenten naar het buitenland voor een deel van hun studie, zo blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Dat is bijna 80 procent meer dan tien jaar geleden.

Via het Erasmus-programma kunnen studenten, schoolpersoneel, stagiairs, vrijwilligers en leraren al dertig jaar met Europese steun buitenlandse ervaring opdoen. Een recordaantal van 5.789 studenten hoger onderwijs koos daar vorig academiejaar voor.



Gemiddeld trekt een student voor 4,7 maanden naar het buitenland in het kader van de studies of 3,7 maanden in het kader van een stage. De studiepunten die ze daar behalen tellen mee voor het behalen van hun diploma in Vlaanderen.

Spanje op één

Vlaamse studenten trekken in de eerste plaats naar Spanje (944), daarna kiezen ze voor Frankrijk (821) en voor het eerst komt Nederland de top drie binnen (569). Het Verenigd Koninkrijk (491) klokt af op een vierde plaats en Duitsland, vorig jaar nog op de derde plaats, zakt nu naar de vijfde plaats (458).



Populaire studiegebieden voor Erasmusstudies zijn bedrijfskunde, rechten en literatuur en taalkunde. Bij de stages zijn populaire studiegebieden bedrijfskunde, therapie en revalidatie en geneeskunde.

Middelbaar onderwijs

Ook leerlingen uit het secundair onderwijs in technische en beroepsrichtingen kunnen ervaring opdoen in het buitenland met Erasmus. Vaak gaat het om korte stageperiodes van enkele weken, maar soms ook stages van een paar maanden. Ook dit systeem wint aan populariteit.

In 2014 ging het nog om net geen 1.000 leerlingen, dit jaar waren het er al 2.305. De populairste bestemming in 2018 voor leerlingen uit het secundair onderwijs voor een stage is het Verenigd Koninkrijk. Daarna komen Spanje, Frankrijk, Nederland en Finland.