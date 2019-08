Recordaantal van 4.624 Belgen liet vorig jaar voornaam veranderen ADN

07 augustus 2019

17u13

Vorig jaar heeft een recordaantal van 4.624 Belgen zijn/haar voornaam laten veranderen. Dat meldt VTM Nieuws en blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau, die Belga kon inkijken. In 2017 veranderden maar 1.641 Belgen van voornaam. Echt onverwacht is de enorme stijging evenwel niet, want sinds augustus vorig jaar werd de procedure om van voornaam te veranderen versoepeld.

Sinds 1 augustus 2018 volstaat het om naar de ambtenaar van burgerlijke stand van je gemeente te stappen. Indien die geen bezwaren ziet, kan je in principe meteen een nieuwe voornaam krijgen. Tot die datum moest je naar de FOD Justitie, waar de wachttijd tot anderhalf jaar bedroeg.

Een overzicht van het aantal maandelijkse aanvragen maakt alles duidelijk: van januari tot en met juli vorig jaar vroegen nooit meer dan 200 mensen een voornaamsverandering aan. In augustus waren dat er plots 399, in september 745 en oktober zelfs 915.



Enkel de voornaamswijzigingen waarbij het rijksregisternummer onveranderd bleef, werden in aanmerking genomen. "Een rijksregisternummer verandert bijvoorbeeld wel bij een geslachtsverandering of als een geboortedatum opnieuw bepaald wordt.”

Voorts werden voornamen waar enkel een accent verandert, niet als naamsverandering beschouwd. "Bijvoorbeeld Juán en Juan zijn voor ons identiek, wellicht gaat het om een verbeterde spellingsfout.”