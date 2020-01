Recordaantal ‘undercover'-bankrekeningen geopend RL

10 januari 2020

04u22

Bron: Belga 0 Undercoveragenten hebben een recordaantal bankrekeningen geopend onder een valse identiteit. In één jaar ging het om liefst 98 rekeningen. Dat staat volgens De Tijd in het jaarverslag van het federaal parket, dat de krant kon inkijken.

In 2018 gebeurden in België 48 infiltraties. Dat waren er meer dan in de vorige jaren, met 45 in 2017, 42 in 2016 en 35 in 2015. De meeste infiltraties gebeurden in onderzoeken die het federaal parket zelf voerde. In 31 gevallen gebeurden infiltraties in onderzoeken van lokale parketten. Dat ging vooral over de parketten van Brussel (10), Antwerpen (3), Gent (3), Halle-Vilvoorde (3), Hasselt (2) en Brugge (2). Vijf infiltraties gebeurden in 2018 op vraag van buitenlandse magistraten, die ergens in ons land toestemming vroegen voor een contact met een undercoveragent.

Voor al dat undercoverwerk had de politie ook coverdocumenten nodig. Daarbij valt op dat de undercoveragenten in 2018 maar liefst 98 aanvragen indienden om Belgische bankrekeningen te openen onder een fictieve naam. Dat is een recordaantal, tegenover 14 aanvragen in 2017, 9 in 2016 en 29 in 2015. Daarnaast hebben de undercoveragenten in één jaar 52 aanvragen ingediend om een fictieve identiteit te laten inschrijven in het Belgische Rijksregister.

Burgerinfiltrant

Een belangrijke nieuwigheid in het Belgische undercoverwerk is de invoering van de burgerinfiltrant in de strijd tegen de georganiseerde misdaad en het terrorisme. In juli 2018 zette de Kamer daarvoor het licht op groen. Maar anderhalf jaar later is de controversiële maatregel nog niet gebruikt.