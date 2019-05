Recordaantal stemmen voor Nederlandstalige partijen in Brussel JCV

27 mei 2019

08u53 1 De Nederlandstalige lijsten voor het Brussels parlement hebben bij de verkiezingen net geen 70.000 stemmen gehaald, een record. Samen komen de Nederlandstaligen aan 15,3 procent van de stemmen, een evenaring van hun aandeel bij de eerste gewestverkiezingen van 1989.

Uit de volledige uitslag van de regionale verkiezingen in Brussel blijkt dat de partijen in de Nederlandse taalgroep samen aan 69.996 stemmen komen. Dat heeft Bruzz berekend. De Nederlandstalige partijen halen zo 16.500 stemmen meer dan in 2014.

De Nederlandstalige partijen halen zo 15,3 procent van de stemmen, evenveel als bij de eerste gewestverkiezingen van 1989. Sindsdien was het aandeel Nederlandstalige stemmen systematisch gedaald. Bij de verkiezingen van 2014 konden zij hun aandeel stemmen voor het eerst handhaven.

Waarom er meer mensen op een Nederlandstalige lijst stemden, is niet meteen duidelijk. Het succes van het Vlaams Belang kan een rol gespeeld hebben. In het verleden had die partij al veel aantrek bij Franstalige kiezes. Alain Moyson, de Franstalige politicus die voor Vlaams Belang de Kamerlijst trok in Brussel, kreeg zondag bijvoorbeeld 1.871 voorkeursstemmen achter zijn naam. Moyson woont in Jette en stond vorig jaar al op de lijst van Vlaams Belang bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hij haalde toen 89 voorkeurstemmen.

Ook de N-VA heeft mogelijk aanhang gewonnen bij Franstalige stemmers. Uit eerdere peilingen bleek al dat Theo Francken en Jan Jambon tot de 10 populairste politici in Brussel behoorden.

Andere mogelijkheden zijn nieuwe partijen zoals Agora of Be.One, dat een tweetalige campagne voerde. Langs Franstalige kant waren er de afgelopen weken een aantal oproepen om op een Vlaamse lijst te stemmen en zo N-VA en Vlaams Belang af te stoppen. Het is niet duidelijk of die oproepen veel succes hebben gehad.