Recordaantal Russen in België trok naar de stembus

19 maart 2018

18u15

Bron: Belga 1 Bij de Russische presidentsverkiezingen gingen in België meer Russische kiezers stemmen dan bij de vorige verkiezingen in 2012. Dat meldt het Russische staatspersagentschap Tass. Ook in ons land kozen de meeste Russen voor huidig president Vladimir Poetin.

Dit jaar brachten bijna 2.250 Russen een stem uit, terwijl dat bij de vorige presidentsverkiezingen nog 1.700 Russische burgers waren. Dat zei de verantwoordelijke voor de kiescommissie op de Russische ambassade in België, Dmitri Borodin, aan Tass.

"Op twee stembureaus in België - in de Russische ambassade in Brussel en het consulaat-generaal in Antwerpen - brachten 2.248 hun stem uit. Vladimir Poetin eindigde eerste met 1.630 stemmen, Ksenia Sobtsjak was tweede met 202 stemmen en Pavel Groedinin was derde", klonk het.

Aanleiding

Segej Petrosov, secretaris van de Belgische federatie van Russischtalige organisaties, gaf aan dat er meerdere mogelijke aanleidingen zijn voor de grote opkomst, waaronder de recente rel met de Britse politici en de media-aandacht voor de vergiftiging van de Russische ex-spion in Salisbury. Volgens Petrosov kan dat de laatste druppel geweest zijn voor vele Russen. "Ook voor zij die een uur of een uur en een half moesten rijden naar Brussel of Antwerpen", zei de secretaris aan een correspondent van het Russische staatspersagentschap in Brussel. "Ik ben niet verbaasd over de recordopkomst."