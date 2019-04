Recordaantal mensen onder elektronisch toezicht geplaatst in 2018

05 april 2019

Het aantal mensen dat in Vlaanderen onder elektronisch toezicht staat, is in 2018 gestegen tot bijna 4.000. Dat is een recordaantal, blijkt uit cijfers van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het gaat om een stijging van 4,2 procent tegenover 2017. En in dat jaar werden nog eens 785 aansluitingen meer uitgevoerd dan in 2016.