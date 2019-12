Recordaantal meldingen over ongewenste telefoontjes IB

19 december 2019

05u14

Bron: Belga 0 Bij de federale overheidsdienst Economie is dit jaar al een recordaantal meldingen over ongewenste telefoonoproepen binnengekomen. Het gaat om 8.035 meldingen, terwijl dat er in heel vorig jaar 6.866 waren. Dat blijkt uit cijfers van minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V), zo schrijft De Tijd vandaag.

Nochtans staan al 1,4 miljoen Belgische telefoonnummers op de 'bel-me-niet-meerlijst'. Bedrijven zijn wettelijk verplicht die lijst te respecteren als ze reclame maken of klanten ronselen via de telefoon. Van de 8.035 meldingen die dit jaar binnenkwamen, gingen er al 3.564 (ruim vier op de tien) over het niet naleven van die lijst.

Muylle moet toegeven dat het moeilijk is de overtreders aan te pakken en doeltreffend te vervolgen. Er worden opvallend weinig pv's opgesteld. De overtreders kunnen hun nummer afschermen, ze gebruiken een veelheid aan tussenpersonen of bellen via het internet en zitten niet hier.