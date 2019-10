Recordaantal inbreuken ontdekt in diamantsector KVDS

22 oktober 2019

06u23

Bron: Belga 0 Binnenland In de diamantsector zijn vorig jaar meer dan ooit onregelmatigheden vastgesteld, zoals het niet correct aangeven van de diamantvoorraden of aanwijzingen van witwaspraktijken. Dat blijkt uit cijfers die sp.a-Kamerlid Melissa Depraetere opvroeg bij minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V), schrijft De Tijd.

Er werden 84 processen-verbaal opgesteld voor het niet correct aangeven van diamantvoorraden, drie keer zoveel als in 2014. Ook verdrievoudigde in die periode het aantal administratieve sancties wegens het niet naleven van verplichtingen in de strijd tegen witwaspraktijken.





Diamantairs blijken ook amper verdachte zaken te melden aan de antiwitwascel. Vorig jaar kwamen slechts 18 witwasmeldingen uit de sector, waarvan maar één voldoende gewichtig was om door te spelen aan het gerecht. Ze ging maar om een ‘magere’ 600.000 euro.