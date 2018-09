Recordaantal deelnemers voor Race for the Cure verwacht jv

30 september 2018

06u26

Bron: belga 0 De vzw Think Pink verwacht dat meer dan 23.000 mensen zullen deelnemen aan de Race for the Cure. Het loop- en wandelevenement tegen borstkanker vindt vandaag plaats in Antwerpen, Brussel en Namen.

Het is de tiende keer dat de Race for the Cure in ons land georganiseerd wordt. Volgens Think Pink kan iedereen, ongeacht zijn of haar sportief niveau, deelnemen dankzij de haalbare afstanden. Deelnemers kunnen kiezen tussen 6 kilometer lopen of 3 kilometer wandelen. Het doel is niet om als eerste de finish te bereiken, maar om lotgenoten centraal te plaatsen en samen de schouders onder de strijd tegen borstkanker te zetten. Dat is nodig, vindt de organisatie, want één op de acht vrouwen in ons land krijgt de ziekte.

Vorig jaar lokte het evenement een recordaantal van 18.753 mensen en volgens Think Pink zal dat record dit jaar opnieuw verbroken worden. Meer dan 19.300 mensen schreven zich op voorhand in. Maar omdat kinderen gratis mogen deelnemen en op de dag zelf inschrijven ook nog mogelijk is, mikt op de organisatie op 23.000 deelnemers.

In Antwerpen vindt het evenement plaats op Linkeroever, in Brussel in het Ter Kamerenbos en in Namen in l'Arsenal.