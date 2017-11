Recordaantal brieven voor de Sint, wij gingen op bezoek in zijn secretariaat

Mathieu Goedefroy

14u54

Het secretariaat van de Sint draait dezer dagen overuren. Maar liefst 100.000 brieven werden deze week al geopend en beantwoord. De verwachtingen van Bpost - dat Sinterklaas een handje helpt - zijn dan ook dat het record van 400.000 brieven dit jaar van de tabellen geveegd wordt. "Het zou zelfs kunnen dat we in totaal naar de 500.000 brieven zullen gaan", aldus Bpost-woordvoerder Barbara Van Speybrouck voor onze camera. Blijven schrijven is dus de boodschap.