Recordaantal Belgen registreert zich als orgaandonor

12 augustus 2019



Een ongezien grote groep van 85.560 Belgen heeft zich vorig jaar laten registreren als orgaandonor. Dat berichten De Standaard en Het Nieuwsblad op basis van recente gegevens van het nationaal register. Daarmee komt het totale aantal Belgen dat zich kandidaat stelt als potentiële donor op 356.280.

Dat zoveel mensen zich vorig jaar meldden, is volgens transplantatiecoördinator Luc Colenbie (UZ Gent) te danken aan het tv-programma ‘Make Belgium Great Again’ op VTM. "Op 23 september openden meer dan 240 gemeentehuizen hun deuren zodat mensen zich konden registreren als orgaandonor. Dat had een duidelijk effect", klinkt het. De andere jaren schommelde het aantal registraties tussen de 10.000 en 40.000.



De vraag naar organen zoals hart, longen, pancreas, lever en nieren blijft volgens Colenbie evenwel nog altijd groter dan het aanbod. Het is ook niet zo dat elk van de mensen die zich registreerden ook effectief organen doneert. "Alles hangt af van het levenseinde", zegt Colenbie. "Worden mensen ziek of sterven ze thuis, dan kunnen hun organen geen andere levens redden.”



Overigens steeg ook het aantal mensen dat naar het gemeentehuis trok om aan te geven dat ze niet als donor willen dienen. Vorig jaar deden zowat 3.000 Belgen dat, waardoor het totaal op 196.202 komt.