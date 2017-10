Recordaantal Belgen op sociale bijstand ib

05u45

Bron: Belga 0 thinkstock Een op de twintig Belgen (ruim 576.000) krijgt een bijstandsuitkering, zoals een leefloon, een bijpassing bij een klein pensioen of een tegemoetkoming voor hun handicap. Dat blijkt uit een rondvraag van De Standaard bij de betrokken overheidsdiensten. Het gaat om een drievoudiging sinds het ontstaan van de sociale bijstand midden jaren 70.

Er zijn structurele oorzaken voor de evolutie volgens Bea Cantillon (UAntwerpen), zoals migratie - 70 procent van de leefloners is van niet-Belgische origine -, de individualisering van de maatschappij, een economie die steeds hogere kwalificaties verwacht, maar ook een hogere levensverwachting voor mensen met een handicap. Maar ook federale beleidskeuzes, zoals de verstrenging van de werkloosheidsuitkeringen, maken verschil, signaleert Julien Van Geertsom, voorzitter van de overheidsdienst Maatschappelijke Integratie.

Lees ook Celstraf voor medewerkster van OCMW die 58.000 euro verduisterde

Opvangen, activeren en integreren

Een steeds diverser, gekleurder en groter cliënteel plaatst de OCMW's voor uitdagingen, vooral in de grote steden. "De individuele begeleiding was nooit voorzien op zo'n grote groep." Ook al omdat de wetgever daar steeds meer van verwacht. Het OCMW moet vandaag niet alleen opvangen, maar ook activeren en integreren. Cantillon waarschuwt: wanneer de werkloosheidsuitkering beperkt zou worden in de tijd, en de circa 175.000 langdurig werkzoekenden verhuizen van de sociale zekerheid naar de bijstand, dan barst het systeem.