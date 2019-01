Record: vorig jaar 7.020 transmigranten opgepakt in West-Vlaanderen ADN

14 januari 2019

14u52

Bron: Belga 5 In 2018 zijn 7.020 transmigranten opgepakt in de provincie West-Vlaanderen. Dat is een recordcijfer en ruim de helft meer dan het jaar ervoor. Dat meldt provinciegouverneur Carl Decaluwé, die dringend bijkomende maatregelen vraagt aan minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem.

In 2017 werden 4.550 mensen zonder papieren gevat. Het jaar ervoor waren dat er 6.792, maar vorig jaar lag dat aantal nog hoger dan in piekjaar 2016. Vooral in het najaar was er toenemende druk, met in augustus 886 opgepakte transmigranten. In september waren dat er 786 en in november 648.

Van de transmigranten is 65 procent aangetroffen in en rond de haven van Zeebrugge. Het gaat voornamelijk om mensen uit Eritrea. Ruim 20 procent werd opgepakt in de nabijheid van de snelwegparkings. Hierbij ging het voornamelijk om Irakezen. De nationaliteiten durven nog al eens te wisselen, wellicht het gevolg van nieuwe smokkelroutes.

“Dweilen met de kraan open”

“De druk moet omlaag”, zegt Decaluwé. “We doen alles wat we kunnen met onze taskforce. Twee tot drie keer per week wordt een actie georganiseerd. We opteren voor kleinere maar meer acties”, aldus de gouverneur. “Het lijkt dweilen met de kraan open, maar als we niet dweilen, dreigen er tentenkampen te ontstaan en dat moet absoluut vermeden worden.”

Het grootste deel transmigranten zou uit Brussel komen. Wellicht is er ook een groep wiens dossier daar niet behandeld wordt, die alsnog een keer proberen om de oversteek naar Groot-Brittannië te maken.

Brexit

Decaluwé wil dat minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem de problematiek ter harte neemt en hij vraagt meer steun en extra manschappen. “De minister komt deze maand nog naar West-Vlaanderen om de problematiek te bespreken. Ik wil dat de gesprekken met Londen terug aangeknoopt worden. Die zijn door de val van de regering wat verwaterd”, zegt de gouverneur, die wil dat ook de Britse overheden inspanningen leveren om hier het probleem in te dijken.

Decaluwé is ook wat bevreesd over de uitkomst van de brexit. “Als er een harde brexit komt, dan dreigen truckchauffeurs langer stil te staan aan de douane en bestaat het gevaar dat transmigranten op die manier zullen proberen in vrachtwagens te klimmen.”

