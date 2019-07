Record voor langste Vlaamse regeringsvorming komt al in zicht SVM

01 juli 2019

20u29

Bron: Belga 0 Nu Vlaams informateur Bart De Wever de pauzeknop heeft ingedrukt, lijkt het zeker dat we afstevenen op de langste regeringsvorming op Vlaams niveau sinds de eerste rechtstreekse Vlaamse verkiezingen in 1995. Nu staat dat record van 48 dagen op naam van de ontslagnemende Vlaamse regering. Als de huidige regeringsvorming langer aansleept dan 13 juli ligt dat record aan diggelen.

De verkiezingen van 26 mei 2019 waren de zesde rechtstreekse verkiezingen voor het Vlaamse niveau. Sinds de eerste rechtstreekse verkiezingen in 1995 was er altijd op enkele weken tijd een nieuwe Vlaamse regering. Vaak kon die regering al rond de Vlaamse feestdag van 11 juli de eed afleggen, soms duurde het wat langer en lag de eedaflegging in de buurt van de nationale feestdag van 21 juli.

De kortste regeringsvormingen op Vlaams niveau duurden amper 30 dagen. Dat was het geval voor de regering-Van den Brande IV in 1995 en de regering-Dewael in 1999. De regering-Leterme (2004) en de regering-Peeters II (2009) konden telkens 36 dagen na de stembusgang de eed afleggen. De langste regeringsvorming op Vlaams niveau staat op conto van de afscheidnemende regering-Bourgeois. Die kon in 2014 "pas" 48 dagen na de verkiezingen de eed afleggen in het Vlaams Parlement.

Nu De Wever de Vlaamse formatie ‘on hold’ zet tot er duidelijkheid is op federaal niveau lijkt dat record gedoemd te sneuvelen. Een eedaflegging van een nieuwe Vlaamse regering tegen 13 juli -dat is de 48ste dag na de verkiezingen- lijkt immers uitgesloten.