Record voor HLN: 2.014.000 lezers Redactie

18 september 2018

18u45 0 U maakt deel uit van een gemeenschap van meer dan twee miljoen Vlamingen — 2.014.000 om exact te zijn — die elke dag weer onze site app en krant gebruiken om op de hoogte te blijven van alles wat er leeft in uw gemeente, uw land, de wereld. Dat is een record: nooit eerder was een nieuwsmerk in België zo groot.

Uit de nieuwste cijfers van het Centrum voor Informatie over de media (CIM) blijkt dat HLN / Het Laatste Nieuws zo ruim een half miljoen meer lezers en surfers bereikt dan de nummer twee.

Ook ‘Nina’ doet het uitstekend en is met met 514.000 wekelijkse lezers veruit het meest gelezen krantenmagazine van het land.

Bedankt, beste lezer, voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Daarvoor doen we het, elke dag van de week en 24 uur per dag.

Frank Depoorter & Dimitri Antonissen

Hoofdredacteurs