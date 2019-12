Record van aantal elektronische betalingen gebroken: 19.504 transacties per minuut HLA

24 december 2019

13u15

Bron: Belga 1 Vandaag, in de aanloop naar kerstavond, is het record van het aantal elektronische betalingen per minuut gebroken. Worldline, de aanbieder van betalings- en transactiediensten, verwerkte om 11.41 uur liefst 19.504 betalingen. Dat meldt Worldline dinsdagmiddag. In 2018 werd de piek ook op kerstavond bereikt, met 19.143 transacties om 11.42 uur.

In het laatste weekend voor Kerstmis werden 16.354.639 elektronische betalingen verwerkt, een stijging van 12 procent ten opzichte van het vorige weekend (14-15 december).

Op zaterdag 21 december betaalden de Belgen 10.535.817 keer op elektronische wijze. Deze dag is volgens Worldline dé nummer 1 in de geschiedenis van het elektronisch betalen in België.

Zondag 22 december brak ook een record: met 5.818.822 verwerkte elektronische betalingen werd de zondag voor Kerstmis de beste zondag ooit op het gebied van elektronische betalingen.