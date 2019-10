Record van 2 miljoen pv's voor overdreven snelheid in eerste jaarhelft: 11.419 per dag SPS

20 oktober 2019

10u52

Bron: Sudinfo 12 De Belg heeft een triest record neergezet. Voor het eerst zijn er meer dan 2 miljoen processen-verbaal uitgeschreven voor overdreven snelheid in de eerste zes maanden van het jaar: 2.066.903 om precies te zijn, of 11.419 per dag. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie, melden de kranten van Sudpresse. In dezelfde periode vorig jaar ging het nog om 1.927.763 snelheidsovertredingen.

Het merendeel van de overtredingen werd in Vlaanderen begaan: 1.494.324 meer bepaald. Dat is een stijging van 7,7 procent. De provincie Antwerpen neemt een derde daarvan voor zijn rekening: 419.696. In het Brussels gewest is er een stijging van maar liefst 28 procent: daar werden 142.226 overtredingen genoteerd. Wallonië blijft min of meer status quo (+0,7 procent) met 430.375 pv’s.