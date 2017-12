Record elektronische betalingen opnieuw gebroken Redactie

12u50

Bron: Belga 0 BELGA Het aantal elektronische betalingen kwam gisteren uit op een nieuw absoluut record. Betaalnetbeheerder Worldline registreerde exact 9.213.422 elektronische betalingen. Dat meldt het bedrijf. Het record was vrijdag al een eerste keer gebroken, toen er 8.784.065 elektronische betalingen waren.

"Vrijdag werd het record al gebroken, met ongeveer 8,8 miljoen betalingen in totaal", zegt de woordvoerster van Worldline. "Dat dagrecord is zaterdag opnieuw gebroken, toen er in België ongeveer 9,2 miljoen keer met de kaart werd betaald."

Voor deze kerstshopping stond het record op ongeveer 8,4 miljoen transacties. Ook dit record werd in de kerstperiode opgetekend, zowat een jaar geleden, op 23 december. Gisteren sneuvelde ook het record van het aantal betaaltransacties per minuut. Het ging om 17.913 transacties om 11.26 uur.