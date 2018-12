Record: dit jaar vier kindjes te vondeling gelegd in Antwerpen LH

24 december 2018

12u09 0 In het vondelingenluik van de vzw Moeders voor Moeders in Antwerpen zijn in 2018 - tot nu toe dus - vier kindjes te vondeling gelegd. Dat is een record. Ook 2017 was met drie vondelingen al een recordjaar. "Onze werking is nog discreter geworden, zodat een individueel geval niet meer in de pers komt", zegt Katrin Beyer van Moeders voor Moeders. "Dat zorgt er mogelijk voor dat een moeder die geen oplossing meer ziet, makkelijker de stap zet.”

De vier kindjes waren twee jongetjes - voorlopig Lou en Jef genaamd - en twee meisjes - Marianne en Lore. Zij verkeerden volgens Moeders voor Moeders in goede gezondheid en hebben intussen "een veilig plekje gevonden in hun warm wensgezin". Om de privacy van de kinderen te respecteren, wordt er geen bijkomende informatie over de vondelingen vrijgegeven.

"Het is niet in het belang van het kind dat een individueel geval nog in de media komt, we moeten er alleen voor zorgen dat mensen weten dat wij bestaan en dat men bij ons terechtkan", zegt Beyer. "We vragen alle media ook om geen herkenbare archieffoto's van vondelingen meer te gebruiken.”

17 vondelingen sinds opening

Sinds de opening van de schuif in 2000 zijn er 17 kindjes te vondeling gelegd. Tenzij de moeder alsnog contact opneemt, weet Moeders voor Moeders niet waar een vondeling vandaan komt. De organisatie blijft in ieder geval vragende partij voor bijkomende vondelingeninitiatieven in andere steden. "In het Brusselse is er een poging geweest maar heeft de burgemeester er snel een einde aan gemaakt", zegt Beyers. "Dat is jammer, want er is sindsdien weer een babylichaampje gevonden in een schoendoos, dat is toch schrijnend.”