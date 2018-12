Reconstructiebeelden tonen hoe Alexandru Caliniuc slachtoffer Sofie Muylle over strand sleept avh

05 december 2018

11u35

Bron: Eigen berichtgeving 1 Vanochtend hebben politie en gerecht een reconstructie gehouden van de dood van Sofie Muylle (27). Daar toonde dader Alexandru Caliniuc (24) hoe hij Muylle over het strand van Knokke sleepte, tot onder een terras aan de Zeedijk. Daar werd het slachtoffer de volgende dag dood teruggevonden.

De wedersamenstelling ging al in de vroege uurtjes van start, om de omstandigheden op het moment van de feiten na te bootsen. De reconstructie begon op de zeedijk van Knokke, waarna Caliniuc samen met de speurders naar het strand trok. Daar toonde hij hoe hij het slachtoffer over het strand sleepte en filmpjes van haar nam. Hij bekende Sofie Muylle verkracht te hebben, maar ontkent dat hij haar vermoord heeft.

Volgens experts stierf Sofie Muylle “het meest waarschijnlijk” aan onderkoeling. Caliniuc beweert al sinds dag één dat ze nog leefde zolang hij bij haar was. Om dat te bewijzen, maakte hij een reeks filmpjes, geluidsopnames en zelfs selfies terwijl hij zeulde met haar lichaam.

Vier uur

Over het verloop van de wedersamenstelling doet het parket geen uitspraken. “We kunnen enkel zeggen dat de verdachte een vlotte en meewerkende houding heeft aangenomen”, aldus procureur Céline D’havé. In totaal nam de reconstructie ruim vier uur in beslag.

Op 26 juni 2017 werd Caliniuc in Roemenië opgepakt in het kader van een Europees aanhoudingsbevel. Op camerabeelden was te zien hoe de man met de blauwe jas na de feiten urenlang bleef rondhangen in de buurt van het lichaam. Het DNA van de verdachte werd aangetroffen op het lichaam van het slachtoffer, maar C. blijft ontkennen dat hij de vrouw vermoordde. Uit een rapport van de gerechtsdeskundigen leidt de verdediging af dat er van een moord mogelijk zelfs helemaal geen sprake is. De reconstructie moest meer duidelijkheid brengen over de precieze omstandigheden van de feiten.

Ondertussen werd Caliniuc door de onderzoeksrechter ook aangehouden voor verkrachting, foltering en aanranding, telkens met de dood tot gevolg. Als de verdachte op een assisenproces vrijuit zou gaan voor moord, hangt hem voor die feiten nog steeds 30 jaar opsluiting boven het hoofd. Voor een correctionele rechtbank zou hij daarvoor tot 20 jaar cel riskeren.