Reconstructie: zo werd beslissing over bezoek aan woonzorgcentra genomen VTM NIEUWS

16 april 2020

21u09 2 covid-19 Terwijl de Nationale Veiligheidsraad woensdagavond besliste om bezoek in onder meer woonzorgcentra toe te laten onder bepaalde voorwaarden, hield de Vlaamse regering vast aan een verbod. De beslissing om bezoek toe te laten, stuitte immers op een hoop onbegrip van onder meer de sector zelf. Hoe kon dat zo foutlopen? VTM NIEUWS probeerde te reconstrueren hoe de beslissing tot stand kwam, en hoe ze werd gecommuniceerd.



Woensdag stellen de groep experts van CELEVAL, die de nationale veiligheidsraad adviseren, een rapport op waarin ze zich zorgen maken over vereenzaming bij bewoners van woonzorgcentra. Ze dringen aan op maatregelen. “We willen een ernstige reflectie over een zo veilig als mogelijke oplossing hiervoor, die naast elektronisch contact ook echt menselijk contact mogelijk maakt.” CELEVAL stelt “een geïndividualiseerde bezoekregeling op afspraak” voor, “met social distancing”.

‘s Middags vertrekt het advies naar de ministers-presidenten, waarna Jan Jambon (N-VA) het doorstuurt naar het kabinet van de verantwoordelijke minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Jambon zit even later bij de Nationale Veiligheidsraad, die onder meer vergadert over het advies van CELEVAL en dus ook over de bezoekregeling. Beke is daar niét bij, want hij wordt verwacht in het Vlaams Parlement. In de Veiligheidsraad verzet ondertussen niemand zich tegen de beslissing, waarna premier Sophie Wilmès (MR) de maatregel drie uur later aankondigt.

Protest

Om acht uur blijkt uit een persbericht dat de zorgsector resoluut tegen is, waarna de politieke rel losbarst. Beke krijgt intern de volle laag, maar schakelt snel en stuurt een halfuur later al een tweet.

Zoals ik net ook in journaal @vrtnws zei: bezoek aan woonzorgcentra en andere voorzieningen moet heel doordacht gebeuren. Laat ons daarom die beslissing uitstellen en goed voorbereiden. In overleg. Te belangrijk om snel-snel te doen. Wouter Beke(@ wbeke) link

Jambon, die de beslissing mee goedkeurde, reageerde ‘s avonds in VTM NIEUWS dat de overheid in overleg moest gaan met de sector, en dat ook niet is gezegd dat de bezoekregeling onmiddellijk zou moeten ingaan.

Uiteindelijk durft nu niemand het nog wagen de maatregel meteen in te voeren. Hij verdwijnt in een lade, ook al waren de intenties nobel: vereenzaming tegengaan.

Bekijk ook: Wouter Beke antwoordt op de vraag hoe het kwam dat de maatregel zonder hem werd aangenomen



Bekijk ook: Maggie De Block legt uit wie de beslissing heeft genomen in de Veiligheidsraad, en waarom niet is overlegd met de sector



Bekijk ook: de reactie van Marc Van Ranst op het uitstel (vanaf 03:11)



