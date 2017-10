Reconstructie van moord door Alex Dean van start Jürgen Eeckhout TK

Alex Dean vermoordde fotograaf Jeroen Verstraete.

De reconstructie van de moord op fotograaf Jeroen Verstraete uit Sint-Amandsberg kan ieder moment beginnen. Met de reconstructie hopen de speurders alle details van de feiten goed in beeld te kunnen brengen.

De fotograaf werd op 25 juli op gewelddadige wijze om het leven gebracht door bodybuilder Alex Dean, in het kasteeldomein waar hij woonde. Het was een wraakactie: de jongeman kon het niet kon verkroppen dat hij gedumpt was door een meisje uit Moere. Omdat de fotograaf erg goed bevriend was met het meisje, heeft Dean Verstraete, en later ook het meisje en haar grootouders om het leven.

Momenteel heeft de politie de omgeving voor het kasteeldomein aan de Antwerpsesteenweg afgezet met hekken en doeken.

rv Links viervoudig moordverdachte Alexander Dean. Rechts: slachtoffers Jeroen Verstraete, Maïlys Descamps en haar grootouders Gery Cappon en Marie-José Vanleene.