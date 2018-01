Reconstructie van het schimmige vertrek van Tom Meeuws (sp.a) bij De Lijn Geknoei met facturen? JEROEN BOSSAERT & DIETER DUJARDIN

05u00 1 ID/ photo agency Tom Meeuws. Er dreigt opnieuw een storm te ontstaan rond Tom Meeuws, socialistisch boegbeeld van de Antwerpse stadslijst Samen. Uit documenten blijkt dat Meeuws in zijn vorige job als directeur bij De Lijn Antwerpen opmerkelijke fouten heeft gemaakt bij de betaling van meer dan 600.000 euro aan een Antwerpse vzw en 100.000 euro aan een mediabedrijf. De zaak werd intern onderzocht, maar het werd uiteindelijk 'in der minne' geregeld. Meeuws kreeg nog vijf maanden opzegvergoeding. Reconstructie van een schimmig vertrek.

December - januari 2014: contract nog niet afgesloten, maar wél al 121.050 euro betaald

In het najaar van 2014 besluit Tom Meeuws als directeur van De Lijn Antwerpen dat de stad een feestje verdient ter ere van de opening van de zogenaamde 'Reuzenpijp' in Borgerhout. Voor de organisatie klopt hij aan bij vzw De Roma. Daarmee sluit hij op 6 januari 2015 een contract. Daarin wordt ook de kostprijs van het festival afgesproken: er zal in totaal 664.290 euro (inclusief BTW) betaald worden door De Lijn. Vreemd genoeg vinden de eerste twee betalingen al plaats in november en december 2014. Ruim twee maanden voor de ondertekening van het contract. De Lijn betaalt in 2014 zo 121.050 euro aan vzw De Roma voor een afspraak die pas in 2015 bekrachtigd wordt.

