Reconstructie van gruwelijk gezinsdrama in Affligem: vader van vijf kinderen in brand gestoken

19 september 2018

15u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 In de Driesstraat in Teralfene, een deelgemeente van Affligem, is vandaag een reconstructie gehouden van een gruwelijk gezinsdrama. John Malembetiva, een 48-jarige vader van vijf dochters, werd tijdens de avond van 27 mei in hun woonst in brand gestoken door zijn vrouw Johanna M. In lichterlaaie stormde hij de tuin in, waar hij werd geblust door een buurman.

Een ziekenwagen bracht de man onder begeleiding van een MUG-team over naar het Militair Hospitaal, waar hij helaas diezelfde nacht nog aan zijn verwondingen overleed. Johanna werd die zondagavond ter plaatse al gearresteerd omdat de man tegen zijn buur bleef schreeuwen dat zij hem in brand had gestoken. Eerder op de dag zou de politie al ter plaatse zijn gekomen voor een tussenkomst.

Benzine gekocht

Volgens verschillende getuigen zou het vuur aangestoken geweest zijn in de keuken, aan de achterzijde van de woonst. De vrouw bekende nadien de feiten, maar verklaarde dat ze van plan was op haar kamer zelfmoord te plegen na een discussie.

Naar eigen zeggen werd ze in het verleden al meerdere keren mishandeld door haar man. Ten einde raad wilde ze die zondag zelfmoord plegen door zichzelf in brand te steken. In de namiddag was ze benzine gaan kopen in een naburig benzinestation.

"Ik ga zelfmoord plegen"

Na een korte discussie trok ze zich terug op haar eigen kamer in hun woning in de Driesstraat. Op het moment dat ze de fles benzine en een brandend fakkeltje vasthield, kwam haar man binnen. "Ik ga zelfmoord plegen", zei ze tegen hem. Enig medelijden moest ze echter niet verwachten. Zijn antwoord luidde volgens haar: "Doe het maar, of moet ik je komen helpen?"

Omdat hij enkele stappen in haar richting zette, panikeerde ze en gooide ze de benzine en de toorts op hem. Hierop heeft ze nog zelf met een deken geprobeerd om het vuur te doven. "Ik wilde hem helemaal niet doden", beklemtoonde ze toen tegen de politie. Het is niet duidelijk of de vrouw intussen haar verklaringen heeft gewijzigd. In ieder geval zal de reconstructie meer duidelijkheid moeten brengen.