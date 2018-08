Reconstructie van dodelijke burenruzie aan de gang in Bonheiden Tim Van der Zeypen

16 augustus 2018

13u40

Bron: Belga 2 In Nieuwstraat in Bonheiden is momenteel de reconstructie aan de gang van de dodelijke burenruzie waarbij Roger Van der Jeugd (63) het leven liet. De aanleiding voor de schietpartij was een discussie over lawaai. Een onderbuur (44) werd opgepakt.

Begin augustus ontaardde een ruzie tussen twee buren van een flatgebouw over het lawaai van spelende kinderen. Roger ging een jachtwapen halen, er ontstond een gevecht en er werden schoten gelost. De zestiger kreeg een fataal schot in de liesstreek en overleed ter plaatse. Bovenbuur Steve V.L. (44) werd opgepakt, verhoord en verdacht van poging tot doodslag. Na zijn voorleiding bij de onderzoeksrechter werd hij vrijgelaten onder strenge voorwaarden. Het gerecht houdt rekening met wettige zelfverdediging.

Feit is dat het gerecht geen pottenkijkers wil tijdens de wedersamenstelling. De buurt rond het appartementsgebouw is momenteel hermetisch afgesloten met dranghekken. Politie, parket en de onderzoeksrechter zijn aanwezig, samen met een ballistisch deskundige en de wetsgeneesheer. De reconstructie wordt verder ook nog bijgewoond door de verdachte zelf. Met de reconstructie van die bewuste avond begin augustus, wil het gerecht in Mechelen nu te weten komen wat er zich exact heeft afgespeeld.