Reconstructie moord op Maïlys en grootouders in Moere begonnen Bart Boterman

11u20

Bron: Eigen berichtgeving 0 Boterman/RV Op 25 juli vermoordde Alex Dean (24) zijn ex-vriendin Maïlys Descamps (18) en haar beide grootouders. In Moere is zonet de reconstructie van de drievoudige moord begonnen. Op 25 juli vermoordde Alex Dean (24) zijn ex-vriendin Maïlys Descamps (18) en haar beide grootouders Gery Cappon en Marie-Jose Vanleene. Een dag voordien vermoordde hij fotograaf Jurgen Verstraete op het domein van een kasteel in Sint-Amandsberg.

Daar werd gisteren de reconstructie gehouden. Vandaag in Moere, in het ouderlijke huis van Maïlys, moet Dean minutieus tonen hoe hij haar en haar grootouders om het leven bracht. De dader werd in een geblindeerd voertuig onder politiebegeleiding naar het huis overgebracht vanuit de gevangenis. De ouders van Maïlys wonen samen met hun advocaten Kris Vincke en Jef Vermassen, de rechercheurs en de advocate van Dean de reconstructie bij.

