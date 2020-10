Exclusief voor abonnees

RECONSTRUCTIE. Met dank aan galante Magnette: zo werd Alexander De Croo eerste minister

Fleur Mees en Astrid Roelandt

01 oktober 2020

05u00

0

De regering-De Croo is geboren met een gewicht van 3,3 miljard euro aan nieuw beleid. "Ik besef dat bijzonder veel mensen sceptisch zijn. Maar het is aan ons om te bewijzen dat we hard werken."