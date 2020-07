Exclusief voor abonnees

RECONSTRUCTIE. Hoe mondmaskers op enkele maanden tijd van ‘gevaarlijk’ naar ‘verplicht’ gingen

Jeroen Bossaert

09 juli 2020

17u47

Begin dit jaar werd u door de experts en politici stellig afgeraden om mondmaskers te dragen in winkels en openbare plaatsen. Dat heette weinig zinvol en zelfs gevaarlijk. “Ze geven een vals gevoel van veiligheid”, werd u aangeleerd. Vier maanden later zegt de Hoge Gezondheidsraad dat mondkapjes iedereen kunnen beschermen en ziet het ernaar uit dat u geen winkel meer binnen zal kunnen zónder. Voortschrijdend inzicht? Of een bocht van 180 graden? Een reconstructie.