RECONSTRUCTIE: Hoe ex-rijkswachtbaas en topspeurder Willy Van Mechelen aan de rand van de criminaliteit belandde

“Dwingt respect af, kan leiding geven en levert kwalitatief hoogstaand werk af”, zo klonk de beoordeling van ex-rijkswachtbaas Willy Van Mechelen (77) in 1992. Maar tijden veranderen. ‘Een van de meest gefeliciteerde politiemensen van België’ werd maandagochtend gearresteerd in het kader van een drugsonderzoek. Het is niet zijn eerste confrontatie met het gerecht. De carrière van Van Mechelen was er één van ups en downs, die eindigde in mineur. Een reconstructie: