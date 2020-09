Exclusief voor abonnees

RECONSTRUCTIE: De hobbelige rit van 493 dagen richting Vivaldi

Fleur Mees en Astrid Roelandt

30 september 2020

Bijna 500 dagen zijn er verstreken sinds de verkiezingen van 26 mei in 2019. Maandenlang werd er geprobeerd om een regering met PS en N-VA te vormen. Er werd geflirt met paars-groen, gesnuffeld aan een minderheidsregering en gebluft over eentje zonder de PS. Uiteindelijk leken ze toch weer bij paars-geel uit te komen. En plots was daar Vivaldi.