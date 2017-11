Reconstructie burenruzie in Linkebeek: 'Gigi' schoot buurman dood, tweede slachtoffer voor het leven verlamd Tom Vierendeels

11u41

Bron: Eigen berichtgeving 0 RV/Mozkito Ex-politieman Gerard ‘Gigi’ L. (74) schoot zijn buurman dood met zijn oud dienstwapen, een revolver. In de Beukenstraat in Linkebeek houden politie en gerecht vandaag een reconstructie van een dodelijke burenruzie.

In september schoot oud-politieman Gerard ‘Gigi’ L. (74) zijn buurman dood met zijn oud dienstwapen, een revolver. De buurman, Michael F., bouwde er een appartementsgebouw en had die bewuste zondag een aannemer op bezoek. Toen het duo even in de tuin van Gerard was geweest sloegen zijn stoppen door. Hij nam de revolver en schoot van bij hem thuis het slachtoffer dood. Nadien schoot hij ook op de aannemer, die de aanslag overleefde, maar voor het leven verlamd raakte.

