Recidivist (36) doet zich voor als 18-jarige en perst jonge meisjes af via webcam, slachtoffers nog steeds in therapie mvdb

04 oktober 2018

15u45

Bron: Belga 0 Een 36-jarige man uit het Henegouwse Péruwelz is door de Hasseltse correctionele rechtbank tot twee jaar voorwaardelijke celstraf veroordeeld voor aanranding van minderjarigen, grooming, cyberlokking en het bezit van kinderporno. De man had onder meer al in 2015 een veroordeling tot 18 maanden cel opgelopen voor afpersing. Ondanks zijn strafverleden kwam hij nog in aanmerking voor een uitstel.

De man had eind 2016 en in 2017 naaktfoto's van zichzelf en zijn geslachtsdeel naar twee meisjes jonger dan zestien gestuurd. Hij vroeg hen ook om via de webcam bepaalde seksuele handelingen te stellen. Volgens de rechtbank had hij hen uit de kleren gepraat. De burgerlijke partijen omschreven hem als een opdringerig persoon. Hij dreigde zelfs de politie op hen af te sturen, als ze niet deden wat hij wenste. De slachtoffers zijn nog steeds in therapie om te verwerken wat hen overkomen is.

"Op Facebook had hij meer dan tweeduizend vrienden. Het ging veelal om jonge meisjes. Hij deed zich jonger voor dan hij was. Hij stelde zich voor als achttienjarige of als een twintiger", zo klonk het in de rechtbank. De man en een slachtoffer hadden een gezamenlijke hobby, namelijk paardrijden. Hij had een ontmoeting met haar geregeld tijdens een paardenkoers in Oostende.

Hij heeft als een roofdier gehandeld Openbaar aanklager

Zwakbegaafd maar toerekeningsvatbaar

De man is zwakbegaafd, maar uit psychiatrisch onderzoek bleek dat hij toerekeningsvatbaar was en schuldinzicht heeft. De man is momenteel in begeleiding bij het zorgcentrum CAW in Kortrijk. "Hij heeft als een roofdier gehandeld. Hij schuimde het internet af op zoek naar kwetsbare slachtoffers. Hij vertoonde zeer egocentrisch gedrag," aldus de openbare aanklager.

Naast de voorwaardelijke celstraf van twee jaar is de man voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet. Hij moet in therapie voor zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag. Aan de burgerlijke partijen moet hij 8.110 euro schadevergoeding betalen.