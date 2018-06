Rechtszaak tegen Oudenaards burgemeester onontvankelijk verklaard (LDO)

22 juni 2018

11u37

Bron: Eigen berichtgeving 0 De rechtszaak tegen burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) en de stadssecretaris van Oudenaarde is op de lange baan geschoven.

De burgemeester en de stadssecretaris moesten zich in de correctionele rechtbank in Oudenaarde verantwoorden voor een zwaar arbeidsongeval in 2015. Daarbij liep stadsarbeider Stefaan D.V. zware verwondingen op toen zijn boorhamer een elektriciteitskabel raakte en er een steekvlam ontstond.

In de rechtbank bleek vandaag dat De Meulemeester niet strafrechtelijk vervolgd kan worden omdat hij parlementaire immuniteit geniet. De zaak is nu voor onbepaalde tijd uitgesteld. Enkel de parket-generaal kan de ontschendbaarheid van de burgemeester laten opheffen en opnieuw dagvaarden.