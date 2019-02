Rechtsgezind Brussels parlementslid Alain Destexhe verlaat MR en richt eigen partij op AW

Bron: Belga, La Libre 0 Het Brusselse parlementslid en senator Alain Destexhe zal zich voor de verkiezingen afscheuren van de MR. Dat zegt hij woensdag in een interview met de kranten La Libre en La DH. Hij richt zijn eigen partij op, die voorlopig "Liste Destexhe" heet. Het wordt "een soort Franstalige N-VA", maar "natuurlijk zonder het confederalisme".

Alain Destexhe behoorde al een tijdje tot de rechterflank van de MR. En vooral op vlak van immigratie sloot zijn mening aan bij de N-VA eerder dan bij de MR. "De Waalse en Brusselse burgers herkennen zich niet meer in het huidige politieke aanbod over immigratie. De recente standpunten van de MR vertegenwoordigen centrum-rechts en klassiek rechts niet meer in Franstalig België", meent Destexhe.



Hij doet een oproep aan "alle Brusselaars en Walen" om hem te vervoegen. Hij heeft alvast een "klein aantal mensen" achter zich kunnen scharen voor zijn nieuwe partij. Het zou gaan om een paar rechtsgezinde liberalen.

Franstalige N-VA

Het breekpunt met de MR was voor Destexhe de stemming over het VN-Migratiepact. Hij betreurt dat hij het enige Franstalige parlementslid was dat tegen stemde. Immigratie is een van de belangrijkste elementen van zijn programma. "Ik neem aan dat we een Franstalige N-VA zullen zijn, natuurlijk zonder het confederalisme."

Zijn nieuwe partij zal lijsten indienen voor de Brusselse, Waalse en Europese verkiezingen.