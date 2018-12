Rechtse verenigingen organiseren ‘Mars tegen Marrakesh’ in Brussel TMA

09 december 2018

16u59

Bron: Belga 230 Een aantal rechtse verenigingen en jongerenafdelingen organiseren volgende week in Brussel een Mars tegen Marrakesh. Een evenement op Facebook kreeg interesse van bijna 10.000 gebruikers, zowat 4.000 gebruikers geven aan deel te zullen nemen. Voor de mars slaan studentenverenigingen KVHV en NSV de handen in mekaar met Schild en Vrienden, Voorpost en Vlaams Belang Jongeren.

"Een groot deel van de bevolking wil dit pact niet", zegt praeses Marnik Willems van KVHV Gent. "De regering gaat daar wel erg licht over." De organisatoren vragen een referendum over het migratiepact. "Over zomer- en wintertijd wordt een referendum georganiseerd. Over trivialiteiten stelt men zich wel vragen, maar als het over de toekomst van ons volk en land gaat, moeten we op de zijlijn gaan staan."

De verenigingen voeren assertief campagne voor de mars op sociale media. Op Facebook kregen bijna 28.000 mensen een uitnodiging. Willems zegt dat ook de N-VA-jongeren zijn aangesproken om deel te nemen, maar een toezegging kwam er niet.

Dries Van Langenhove, die eerder dit jaar in een mediastorm terechtkwam, hapte wel toe en mobiliseert bij zijn volgers voor de mars: “Over zomer- en wintertijd wordt een referendum georganiseerd. Over trivialiteiten stellen de politici ons wel de vraag, maar als het over de toekomst van ons volk en land gaat, moeten we op de zijlijn gaan staan. We aanvaarden dit niet langer.”

De aanvraag voor de mars op 16 december is ondertussen gebeurd en ze werd goedgekeurd, zo is vernomen van KVHV. Het parcours ligt nog niet vast.

De politie van Brussel bevestigt aan Belga dat deze namiddag een aanvraag door deze verenigingen is binnengekomen voor een manifestatie volgende zondag. Of die aanvraag ook is goedgekeurd, kan de politie niet zeggen. “Het is niet de politie die goedkeuring geeft voor het houden van een manifestatie”, aldus de woordvoerster van de Brusselse politie. “Dat behoort tot de bevoegdheid van de burgemeester.” Die zal in overleg met de politie beslissen of de betoging op een veilige manier kan gebeuren en naargelang de uitkomst van die inschatting al dan niet goedkeuring geven in de loop van volgende week.