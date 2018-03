Rechtse betogers vernielen spandoek "linkse subsidieclubjes" aan Gravensteen Gent Redactie

03 maart 2018

21u33

Bron: Twitter, VTM Nieuws 538 Aan het Gravensteen in Gent heeft de rechtse studentenclub Schild en Vrienden vanmiddag actie gevoerd tegen "illegale immigratie" en daarbij een spandoek aan het Gravensteen vernield. Daarbij kwam het even tot spanningen met andere omstanders.

Aan het Gravensteen hing een vlag met daarop een Europese vlag en de tekst "Europe can be different", waarmee gepleit werd voor een humaner vluchtelingenbeleid. Het waren organisaties zoals onder andere Vluchtelingenwerk Vlaanderen die hadden opgeroepen het Gravensteen vandaag symbolisch te "bestormen". Dit "om duidelijk te maken aan de EU dat ze verontwaardigd zijn over de Europese aanpak van de vluchtelingenproblematiek".

Linkse subsidieclubjes onteerden vandaag ons Vlaams cultureel erfgoed om hun open grenzen agenda te promoten. Wij verwijderden de spandoeken die opriepen tot meer illegale immigratie en hebben het Gravensteen in ere hersteld. Zekere grenzen, zekere toekomst! #schildenvrienden pic.twitter.com/96pPZfsG3h — Schild & Vrienden (@schildnvrienden) 3 maart 2018

Daar was Schild en Vrienden het echter niet mee eens. Volgens hen ging het om een spandoek van "linkse subsidieclubjes" die "ons Vlaams cultureel erfgoed onteerden om hun open grenzen agenda (sic) te promoten". "Wij verwijderden de spandoeken die opriepen tot meer illegale immigratie en hebben het Gravensteen in ere hersteld", zo klonk het nog op Twitter.

Op videobeelden was te zien hoe enkele leden van de club de vlag - met enige moeite - naar beneden haalden. Enkele omstanders protesteerden daar tegen, waarbij het tot opstootjes kwam. De politie besloot daarop in te grijpen en de twee groepen te scheiden. Niemand werd opgepakt.

De actie van Schild en Vrienden werd niet door iedereen gesmaakt, zo bleek ook op Twitter.

Ik zie een groep geradicaliseerde schildknaapjes die met hun vriendjes wanhopig pogen een spandoek te lijf te gaan. Het is te grappig voor woorden. https://t.co/m4LFh2oG8H Marc Van Ranst(@ vanranstmarc) link

overdag gefilmd want om 8u moeten ze thuis zijn van hun mama https://t.co/ehmcrjClNj MelkMuylle(@ MelkMuylle) link

Wanneer ge met uw rechtse kliek wekelijks een "weerbaar Vlaamsch lichaam" kweekt in de fitness en dan geen vlag naar beneden getrokken krijgt. https://t.co/1Su1d48isF Jeroen Baert(@ jbaert) link

Op 03/03 roept GentInSight iedereen op om naar het Gravensteen Gent af te zakken om duidelijk te maken aan Europa dat ze verontwaardigd zijn over de Europese aanpak van de vluchtelingenproblematiek. Kom jij ook? https://t.co/qQyFVpff7Y pic.twitter.com/HJk850N71B Vluchtelingenwerk Vl(@ VluchtwerkVl) link

