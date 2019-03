Rechtsbijstand wordt fiscaal aftrekbaar Dieter Dujardin en Isolde Van den Eynde

09 maart 2019

05u02 1 Wie een verzekering voor rechtsbijstand afsluit, kan binnenkort rekenen op een fiscaal voordeel tot 124 euro. Het parlement neemt daartoe de komende weken een wetsontwerp van minister Geens over.

Wie al een bouwgeschil of echtscheiding meemaakte, weet dat in aanraking komen met justitie en advocaten een ferme duit kan kosten, zeker wanneer een zaak aansleept. Om de rechtspraak toegankelijk te houden, kondigde Koen Geens (CD&V) in zijn grote justitieplan een hervorming van de rechtsbijstandsverzekeringen aan. De regering-Michel raakte het daar eind vorig jaar over eens, maar kwam vervolgens ten val. CD&V-Kamerlid Griet Smaers heeft het wetsontwerp van justitieminister Geens nu echter in een wetsvoorstel gegoten en maakt zich sterk dat het binnenkort goedgekeurd wordt.

“Er zal een belastingvermindering van 40% worden toegekend op verzekeringspremies tot 310 euro. Dat komt dus neer op 124 euro”, aldus Smaers. Voor zo’n premie moet een verzekeraar zijn klanten dekken tot minstens 13.000 euro in burgerlijke zaken, 13.500 euro in strafzaken en 6.750 euro in bouwgeschillen. “De vrije keuze van advocaat blijft wel gegarandeerd”, benadrukt Geens. “Voor de rechtsbijstandsverzekering wordt per rechtsprestatie een tarief bepaald. Een advocaat krijgt voor elke zaak de keuze om zich daaraan te conventioneren of niet.”

Op dit moment beschikken zo’n 463.500 Belgen over een rechtsbijstandsverzekering. “Dat gaat grotendeels om polissen voor verkeersongevallen. Er zijn maar weinig mensen die voor andere geschillen verzekerd zijn”, aldus nog Koen Geens. “Met deze hervorming hopen we een brede laag van de bevolking aan te spreken.”