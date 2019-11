Rechters dienen Francken droog van antwoord: “De rechters spelen geen golf, wel badminton” Dieter Bauwens

27 november 2019

17u26

Bron: De Morgen 0 De rechters van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) spelen geen golf. Dat laat de doorgaans bloedserieuze instelling in een opmerkelijk persbericht weten. De RVV reageert daarmee op uitlatingen van voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

Francken zei vorige week tijdens een toespraak, die De Morgen optekende, dat hij als staatssecretaris betwistingen over asielbeslissingen zoveel mogelijk naar Vlaamse rechters stuurde omdat de Franstalige rechters “laks” waren. “Daardoor raakten zij over­belast terwijl hun Franstalige collega’s gingen golfen.”

Die uitspraak is bij de RVV danig in het verkeerde keelgat geschoten. De rechters kruipen in de pen om “enkele correcties aan te brengen bij de recente uitlatingen van een voormalige staatssecretaris”.

Badminton, lopen en wielrennen

Zo beklemtonen ze dat de werklast voor de RVV bijzonder hoog is. Sinds 2015 schommelt het aantal beroepen tegen asieluitspraken jaarlijks tussen de 12.000 en 17.000. “Zowel de Franstalige als de Nederlandstalige rechters hebben dus weinig tijd om golf te spelen”, klinkt het fijntjes.

Niet dat geen enkele RVV-rechter ooit golft, geeft de Raad grif toe: er is één (Nederlandstalige) die soms tegen een balletje slaat. “We vinden wel badmintonspelers, boksers, marathonlopers en wielrenners terug”, voegt de RVV er in alle transparantie aan toe.