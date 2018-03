Rechter wil kinderen plaatsen, maar moeder ontvoert hen en vlucht weg Hans Verbeke

30 maart 2018

19u19

Bron: eigen berichtgeving 0 De politie is op zoek naar Magalie Gamot, een vrouw uit Moeskroen die woensdagavond op de vlucht is geslagen met haar twee minderjarige kinderen. Eerder die dag had de vrouw van de rechter te horen gekregen dat ze het hoederecht over de kinderen zou verliezen, omdat ze met zware problemen kampt. Het gerecht maakt zich zorgen over de kinderen, omdat de vrouw er emotioneel slecht aan toe is.

Al een jaar of tien woont Magalie Gamot met haar drie kinderen in een bescheiden flat langs de Dragonderstraat in Moeskroen. Mehdi, net twintig, is de oudste. Uit een andere relatie heeft de vrouw met Jordan (11) en Jade (8) nog een zoon en een dochter. Buren zeggen dat er op het eerste gezicht niks aan te merken is op het gezin maar volgens bronnen kampt de vrouw met een aantal problemen, waaronder een alcoholverslaving.

“Het gezin is al langer gekend bij verschillende diensten en wordt op sociaal vlak intensief begeleid”, zegt Brigitte Aubert (cdH), burgemeester van Moeskroen. “De verdwijning van de mama en haar twee jongste kinderen is dan ook echt onrustwekkend.”

Het parket van Doornik bevestigt dat de moeder woensdag van de rechter te horen kreeg dat ze het hoederecht over haar twee minderjarige kinderen zou verliezen. “Diezelfde avond is ze spoorloos verdwenen”, zegt woordvoerder Frédéric Bariseau.

Lawaai

Volgens de bovenbuurman in het verouderde appartementsgebouw was er woensdagavond tussen 20 en 21 uur plots behoorlijk wat lawaai. “Het duurde een tijdje”, zegt de man. “Ik hoorde stemmen, duidelijk afkomstig van het gezin. Na een tijdje werd het weer stil. Ook gisteren was dat het geval, tot de politie hier in de vooravond binnenviel.”

Overbuur Abdel Amghar (54) weet dat de politie zich met geweld een toegang tot de flat op de eerste verdieping forceerde. Dat blijkt ook uit de schade aan de deur, waar nu geen slot meer in zit. “Ze zijn een tijdje binnen geweest en kwamen dan naar buiten met de oudste zoon van Magalie. Een vriend van me zag dat gebeuren en vertelde me dat Mehdi geboeid in een politiewagen werd meegenomen. Sindsdien hebben we hem niet meer gezien. Ook Magalies vrij nieuwe donkergrijze BMW, die altijd voor de flat geparkeerd stond, is verdwenen.”

Volgens Frédéric Bariseau van het Doornikse parket hoopten de speurders van de twintiger te vernemen waarheen zijn moeder is gevlucht met zijn jongere stiefbroer en -zusje. “Dat is een gebruikelijke procedure. Maar omdat de jongeman ons niet wijzer kon maken, hebben we hem na verhoor weer vrijgelaten.”

Gerecht tast in duister

Het gerecht tast voorlopig in het duister over de verblijfplaats van de moeder en haar twee kinderen. Een piste die onderzocht wordt, is die van een vlucht naar Frankrijk, het land waar Magalie Gamot werd geboren en waar ze nogal wat familie heeft wonen. “Vreemd dat dit moet gebeuren”, vindt Abdel Amghar. “De moeder zocht nooit veel contact maar was wel vriendelijk. De kinderen zagen er altijd goed uit, gingen naar school en leken zich te amuseren. Iedereen in de buurt hoopt dat hen niks zal overkomen.”

Jade is 1,32 meter groot, slank gebouwd en heeft blond haar. Haar iets oudere broer Jordan is 1,40 meter groot, normaal gebouwd en heeft ook blond haar. Wie informatie heeft over de verdwijning, of wie de twee kinderen gezien heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met Child Focus op het nummer 116 000.