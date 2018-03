Rechter wijst Hardy terecht voor verstoren requisitoir openbaar ministerie SPS

06 maart 2018

13u30

Bron: Belga 0 Op het assisenproces tegen Renaud Hardy heeft openbaar aanklager Alexandra Van Kelst de jury gevraagd om Hardy schuldig te verklaren aan alle feiten waarvan hij beschuldigd wordt. "Met zijn massale, destructieve agressie heeft Hardy Linda Doms afgeslacht. We hebben op de film haar gekrijs gehoord. Linda heeft gevochten en gegild voor haar leven. Ze heeft die geweldpleging bewust meegemaakt", zei van Kelst. Hardy zelf kon het niet laten om storende geluiden te maken tijdens haar requisitoir, waarop voorzitter Dirk Thys hem vroeg er onmiddellijk mee te stoppen.

In haar requisitoir ging de aanklaagster onder meer in op de toerekeningsvatbaarheid van Hardy. Eerder hadden de advocaten van de burgerlijke partijen daar ook al de aandacht van de jury op gevestigd. Van Kelst wees er de jury onder meer op dat er bijzonder veel bewijsmateriaal is, in de vorm van dna, sporen, verwondingen. "We hebben ook bekentenissen, maar die heeft hij uit eigenbelang, voor eigen profijt gedaan", aldus Van Kelst.

Bij de expertise van topdokter Chris Van der Linden zette Van Kelst vele vraagtekens. "Medicatie is geen verklaring voor de strafexpeditie, voor het urenlange planmatige optreden. Het college van experts besloot ook dat Hardy wist wat hij deed. Hij had voldoende keuzevrijheid, ook met een eventuele impulscontrolestoornis."

Koelbloedig

Van Kelst overliep voor de jury verder alle tenlasteleggingen waaraan ze Hardy schuldig verklaard wil zien. De intentie tot doden was volgens Van Kelst bij Hardy zeker aanwezig. Ze had het vervolgens over de voorbedachtheid. "Hij maakte de avond van de feiten op Doms zijn rugzak klaar met daarin een stok, een vibrator, een pepermolen, touw en zijn camera met een speciale lens die beter kon filmen bij weinig licht. Hij snoof dan nog een lijn coke alvorens twintig minuten te fietsen. Vastberaden, kil en koelbloedig is hij tewerk gegaan. Er zijn aanwijzingen dat er gereinigd werd. Pas drie uren later zien we hem terugrijden met de fiets. Thuis wast hij zijn kleren en eet hij nog een boterham, " ging Van Kelst verder.

"Doms is tijdens die urenlange afslachting ook nog verkracht. Hij heeft haar zeker gepenetreerd, zowel anaal, als vaginaal, minstens met zijn handen en vingers gepenetreerd. Hij heeft Linda eerst geneutraliseerd. Die verkrachting ging gepaard met foltering. Linda werd onmenselijk behandeld en dat getuigt van een buitengewone minachting voor het slachtoffer. Doms werd tweeënhalf uur lang overgeleverd aan het seksuele sadisme van Hardy. We hebben die afgrijselijke film hier gezien. Deze man overheerste Linda compleet. Met die pepermolen heeft hij haar ook misbruikt. Dat alles heeft een vreselijke pijn en lijden veroorzaakt, " aldus Van Kelst.

De aanklaagster maakte ook duidelijk dat de modus operandi bij Hardy's beide dodelijke slachtoffers dezelfde geweest is. "Bij beide vrouwen waren de borsten ontbloot, was de slip naar beneden getrokken, zijn ze op hun buik gedraaid om de ultieme vernedering te ondergaan: Hardy zat met zijn handen anaal tussen hun billen. Zijn modus operandi is zijn slachtoffers neutraliseren zodat ze amper nog verweer hebben."

Helder van geest

Voor Van Kelst was de verkrachting van en moord op de 82-jarige Maria Walschaerts, in mei 2014, ook een "weloverwogen beslissing". "Koelbloedig en vastberaden, opnieuw zeker een uur lang, ging Hardy tewerk bij zijn eerste slachtoffer. Achteraf ontdoet hij, helder van geest, zich van zijn kleren en andere sporen. En bij thuiskomst eet hij een boterhammetje en gaat het leven verder. Ook hier was dus sprake van voorbedachtheid."

Hardy wordt ook beschuldigd van twee moordpogingen. "Deze twee vrouwen leven nog, dankzij omstandigheden waar Hardy niet voor gekozen heeft, onafhankelijk van zijn wil", klonk het. Ook daar hamerde Van Kelst op de voorbedachtheid.

"Twee slachtoffers zijn een vreselijke dood gestorven, twee anderen zijn ternauwernood aan nietsontziend geweld ontsnapt", besloot Van Kelst. "Voor al deze gruwel is er maar één schuldige: niet zijn medicatie, niet cocaïne, niet Parkinson, maar wel een van de meest gevaarlijke mensen uit onze maatschappij, en dat is Renaud Hardy. Mijn vraag is dus om 'ja' te antwoorden op alle schuldvragen."