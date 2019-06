Rechter veroordeelt man die anoniem haat spuide op Twitter tot celstraf en boete: “Sociale netwerken zijn geen wetteloos gebied” KVDS

05 juni 2019

16u47 0 Binnenland De strafrechtbank in Antwerpen heeft vandaag een Twitteraar veroordeeld die onder een schuilnaam aanzette tot haat, discriminatie en geweld. Hij stuurde tweets met boodschappen zoals “Marokkanen klop je in mekaar!” de wereld in. Dat meldt het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia.

Unia en haar directeur Els Keytsman stelden zich burgerlijke partij in de zaak. De internettrol – die de schuilnaam Fidelio gebruikte en steeds maar nieuwe accounts creëerde – viseerde mensen met een migratieachtergrond en enkele individuele slachtoffers. Keytsman was daar een van.

Kritiek

“Publieke personen moeten tegen meer kritiek kunnen dan anderen”, klinkt het. “Het hoort erbij. Maar dat neemt niet weg dat ze bedreigingen of belaging moeten pikken. Zijn tweets (van Fidelio, red.) waren van een heel andere orde dan kritiek. Dit was dreigende en haatdragende taal en had niets meer te maken met argumenteren.”





Volgens Unia was het taalgebruik van Fidelio zeer beangstigend en is er een grens overschreden. “Als je mensen kordaat hebt geantwoord, tegengas hebt geboden en zelfs hebt geblokkeerd en de haat duikt telkens weer op, dan moet een rechter oordelen. Er is weinig rechtspraak over haat op Twitter. Nochtans zien we dagelijks systematische bedreigingen en haatboodschappen op het internet.”

Unia betreurt het dat sociale media niet sneller de identiteit van trollen vrijgeeft als ze het te bont maken. “Mensen denken dat ze onder een schuilnaam op internet alles kunnen doen. Dat is dus niet zo: sociale netwerken zijn geen wetteloos gebied”, stelt Unia nog.

De rechter veroordeelde Fidelio tot een voorwaardelijke celstraf van 10 maanden en een boete van 800 euro. Unia en Keytsman kregen een schadevergoeding van respectievelijk 500 en 750 euro.