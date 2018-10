Rechter veegt argumenten CD&V tegen ex-consultant van tafel in zaak rond Indische likes TT

29 oktober 2018

07u00

De rechtbank van eerste aanleg heeft Gert Van Mol, de voormalige mediaconsultant die door CD&V werd ingehuurd en mee zorgde voor 10.000 Facebook-likes uit India, gelijk gegeven. Van Mol was door zijn ex-opdrachtgever voor de rechter gedaagd en zag zich geconfronteerd met een eis tot schadevergoeding van maar liefst 100.000 euro wegens "imagoschade". Maar die moet Van Mol dus niet betalen.

Van imagoschade kan geen sprake zijn, oordeelde de rechter in een eerste tussenvonnis waarbij het CD&V op de vingers tikte. “Voor een politieke partij is imagoschade bijzonder moeilijk aan te tonen. Wat negatief overkomt de ene dag, kan weer positief worden gedraaid de volgende dag. Het grote schandaal van de ene week lijkt de volgende week al vergeten.”

Bovendien snijdt het argument dat Van Mol die zogezegde imagoschade zou hebben toegebracht in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen geen hout, klonk het eind vorige week op de rechtbank. “Het is begrijpelijk dat een partij in een verkiezingsperiode onder hoogspanning staat en bijzonder gevoelig is voor negatieve berichtgeving. Maar dit behoort tot het normale politieke spel. Het zal wel waar zijn dat CD&V een moeilijk ogenblik heeft doorgemaakt, maar dat lijkt niet te betekenen dat hierdoor vergoedbare imagoschade werd ­geleden.”

Indische likes

Van Mol werd eind vorig jaar door CD&V ingehuurd om een nieuwe strategie rond sociale media uit te denken. Vooral op Facebook stond de partij toen zo goed als nergens. Van Mol kon het bereik van de pagina van de partij met een aantal doelgerichte advertenties snel flink doen stijgen, maar de poppen gingen aan het dansen toen bleek dat een groot deel van de nieuwe likes uit India kwamen.

Al snel volgden beschuldigingen van click farms en andere onfrisse praktijken, maar zowel CD&V als Van Mol ontkenden in eerste instantie iets fout te hebben gedaan. Toch scheidden hun wegen. De partij wees naar Van Mol als enige schuldige, die laatste verweerde zich door te zeggen dat CD&V heel goed wist waar het aan begon. De Indische likes zouden er door twee specifieke posts over de haven en diamant gekomen zijn.

25.000 euro per nieuw gesprek met pers

De twist tussen Van Mol en CD&V werd uiteindelijk voor de rechtbank uitgevochten toen de christendemocraten de consultant beschuldigden van imagoschade en een vergoeding van 100.000 euro eisten omdat hij zijn werkwijze uit de doeken had gedaan in enkele media. Bovendien zou Van Mol nog eens 25.000 euro per keer moeten betalen dat hij opnieuw met de pers sprak, maar daar trok de man zich niets van aan. In een nieuw interview in onze krant beschuldigde hij zijn voormalige opdrachtgever ervan zelf voor de “agressieve” optie te hebben gekozen op sociale media.

De definitieve uitspraak in de zaak volgt in april volgend jaar.