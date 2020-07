Rechter torpedeert klacht Jeff Hoeyberghs tegen coronamaatregelen: “Intellectuele armoede van argumentatie is verbijsterend” HAA

03 juli 2020

17u37

Bron: Belga, VTM NIEUWS 122 De eis van 196 mensen - onder wie plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs - om een hele reeks maatregelen op te heffen die de federale regering nam in de strijd tegen het coronavirus, is door de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel afgewezen. “De intellectuele armoede van hun argumentatie is verbijsterend”, zei de rechter in scherpe bewoordingen.



Volgens de eisers werden door de coronamaatregelen hun fundamentele rechten en vrijheden op ongeoorloofde wijze aangetast, en hadden de maatregelen meer doden veroorzaakt dan dat ze levens hebben gered. De kortgedingrechter was echter van oordeel dat hun vordering onontvankelijk was, onder meer omdat de eisers zich tot de Raad van State hadden moeten richten.

“Sciencefiction”

De eisers zijn van mening dat de maatregelen die door de federale en andere regeringen waren genomen, niet gewettigd waren. Bovendien beperkten ze op ongeoorloofde wijze hun rechten en vrijheden, stelden ze. "Er wordt continu van mening veranderd over alles, en dat terwijl nog nooit in de geschiedenis zulke verregaande maatregelen genomen zijn, zelfs niet voor de Spaanse griep in 1918", aldus de misnoegde Belgen.

"Om de maatregelen te rechtvaardigen, wordt gezegd dat er 130.000 doden dreigen, dat tot 60 procent van de bevolking besmet dreigt te raken. Dat is allemaal sciencefiction. De Spaanse griep trof maar 40 procent van de bevolking, en het griepvirus treft jaarlijks 2 tot 8 procent van de bevolking, en maakt jaarlijks 650.000 doden ter wereld."

Niemand beschikt over een subjectief recht om de wet niet te moeten naleven Kortgedingrechter

Gelijkheidsbeginsel

Volgens de rechtbank moesten de eisers zich tot de Raad van State wenden om de schorsing of vernietiging van de maatregelen voor iedereen te eisen. De maatregelen enkel voor de eisers schorsen of vernietigen, zou dan weer het gelijkheidsbeginsel schenden, en de eisers toestemming geven zich niet aan de maatregelen te houden, kon al helemaal niet, oordeelde de kortgedingrechter: "Niemand beschikt over een subjectief recht om de wet niet te moeten naleven."

De eisers vroegen ook om de overheid te verbieden een hele reeks maatregelen te nemen, maar volgens de rechtbank kon ook die eis niet ingewilligd worden, omdat ze de scheiding der machten zou schenden.

De rechter was niet mals in zijn vonnis. “De intellectuele armoede van hun argumentatie is verbijsterend”, klonk het in scherpe bewoordingen. Hij wees ook op studies die aantonen dat er door de opgelegde maatregelen net 120.000 overlijdens vermeden werden. “De zetel heeft meer vertrouwen in peer-reviewed wetenschappelijk onderzoek dan in de complottheorieën van eisers", aldus de rechter.