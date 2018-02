Rechter tegen drugsdealer (34) na zoveelste veroordeling: "Je bent het niet waard om vader te zijn" mvdb

12 februari 2018

16u50

Bron: Belga 1 Een 34-jarige man uit Gistel is door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot twee jaar effectieve gevangenisstraf voor het dealen van onder andere cannabis en heroïne. Xavier V. kreeg enkele maanden geleden al 40 maanden cel voor drugsverkoop. "Je bent het niet waard om een vader te zijn, " beet de rechtbankvoorzitter hem toe.

De politie beschikte over informatie dat de beklaagde vanuit zijn woning in Gistel al sinds september 2016 opnieuw speed verhandelde. In het kader van het onderzoek naar een dodelijke overdosis werd op 20 juli 2017 bij V. een huiszoeking gehouden. De speurders ontdekten 33 gram wiet, tien gram speed, negen gram hasj en tien pakjes heroïne. De verdachte zelf werd pas ruim een maand later in Veurne ingerekend.

Xavier V. liep al een hele reeks veroordelingen op voor drugsfeiten. In juni 2016 veroordeelde de correctionele rechtbank van Veurne hem tot 40 maanden effectieve celstraf voor het dealen van onder andere cocaïne en heroïne. Die straf werd een jaar later bevestigd door het hof van beroep.

Eigen gebruik

De verdediging stuurde tevergeefs aan op een voorwaardelijke straf. "Hij heeft echt wel geprobeerd om zich te herpakken. Sowieso verkocht hij kleinere hoeveelheden dan vroeger, enkel om zijn eigen gebruik te financieren", aldus meester Jorn Verminck. Xavier V. verklaarde dat hij de goede weg was ingeslagen en dat hij voor zijn vier kinderen wil zorgen. "Je bent nooit gestopt met verkopen, niets helpt bij jou. Je bent het niet waard om een vader te zijn", reageerde de voorzitter.