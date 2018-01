Rechter tegen 21-jarige doodrijdster: "Gij staat aan het begin van uw leven. Ik moet een straf uitspreken waarmee u verder kan. Maar ik kan de klok niet terugdraaien" ADN

18 januari 2018

17u55

Bron: Belga 4 Een 21-jarige vrouw uit Peer heeft zich vandaag in de politierechtbank in Genk moeten verantwoorden voor een dodelijk verkeersongeval met vluchtmisdrijf in Bree waarbij een bejaarde vrouw om het leven kwam.

De aanrijding gebeurde op de Meeuwerkiezel toen de bewoonster van een woonzorgcentrum met haar rollator via een oversteekplaats de rijbaan overstak. De jongedame reed door en verzon een verhaal over een aanrijding met een ree. Ze riskeert 9 maanden rijverbod, waarna ze de verplichte proeven moet afleggen, en 3 maanden cel met uitstel, behalve voor het uitgezeten deel in voorhechtenis. De burgerlijke partij vroeg 10.000 euro morele schadevergoeding.

Tranen

Tot tranen toe bewogen stond de jonge vrouw de politierechter te woord. De politierechter wees haar erop dat de bejaarde vrouw de doodstraf heeft gekregen, maar zijzelf levenslang. "Gij staat aan het begin van uw leven. Gij moet ermee verder. Ik moet een straf zien uit te spreken, waarmee u verder kan. Hoewel ik het heel graag zou willen, maar het enige dat ik niet kan doen, is de klok terugdraaien," zei de politierechter tegen de snikkende vrouw.

Naar eigen zeggen handelde ze in een paniekreactie, toen ze op 2 januari 2017 het 91-jarige slachtoffer van de weg maaide. De vrouw en haar rollator werden weggekatapulteerd. Ze stierf ter plaatse.

Tip van getuige

De jonge vrouw reed met een verbrijzelde voorruit tot aan de woning van haar ouders, waar het beschadigde voertuig in een stalling werd geplaatst. Aan het kapotte glas hingen haren en bloed van het slachtoffer. Er werd ook onmiddellijk een garagist gebeld. De vrouw werd na een tip van een getuige over de beschadigde auto in de boeien geslagen. Ze werd door de onderzoeksrechter aangehouden en kreeg gedurende drie weken een enkelband.

Voor het parket ligt de volledige verantwoordelijkheid bij de jonge vrouw, omdat ze met onaangepaste snelheid reed. Advocaat Sophia Lycops van de burgerlijke partij begreep niet dat de raadsman van de verdediging, Peter Janssens, de verantwoordelijkheid voor de aanrijding bij de bejaarde dame legde. "Ze had haar snelheid moeten aanpassen, omdat ze vrouw met haar rollator zag", aldus Lycops.

Geen afscheid

De dochter van de verongelukte vrouw had het er moeilijk mee dat ze geen afscheid kon nemen. "Iedereen kan fouten maken, maar ik heb tot op heden geen excuses gehad," zei de geëmotioneerde dochter.

"De jonge vrouw heeft last van concentratieproblemen en slapeloosheid. Ze is in behandeling bij de huisarts. Ze heeft er enorm veel spijt van", pleitte haar advocaat Janssens.

Uitspraak volgt op 1 februari.