Rechter spaart populaire kapper voor aanval op agenten tijdens betoging Patrick Lefelon

22 mei 2018

12u47

Bron: Eigen berichtgeving 0 De Afrikaanse kapper Labi (33), officieel Kevin Teirbrood, komt er vanaf met 10 maanden cel, met uitstel. Hij had tijdens een betoging van het extreemrechtse Pegida de agenten van het Snelle Respons Team aangevallen met een bijltje.

Labi moest vandaag werken, dus kon hij zelf niet naar het vonnis komen luisteren. De zaak 'Labi Rapsalon' in de Lange Koepoortstraat in Antwerpen is bijzonder populair bij de jeugd. Labi heeft geregeld bekendheden in zijn kappersstoel zoals voetballer én buurman Moussa Dembélé, die vlakbij een hotel heeft. Ook de Amerikaanse dj Macklemore en Studio 100-baas Hans Bourlon komen er over de vloer.

Kapper Labi werd beschuldigd van weerspannigheid tegen de politie en van verboden wapendracht. Het openbaar ministerie had 1 jaar cel en 600 euro boete geëist omdat hij de agenten van het SRT met een bijltje had aangevallen. Die agenten waren tussenbeide gekomen tijdens een incident op de betoging van het extreemrechtse Pegida op 23 april 2016.

Ravage

"Ik was aan het werk in mijn kapsalon en hoorde tumult op straat. Ik stak mijn kop buiten en zag hoe de extreemrechtse betogers van Pegida voorbijtrokken. Ik filmde die mensen met mijn gsm, net als veel andere omstaanders. Betogers kwamen voor mij staan en brachten de Hitler-groet. Iemand sloeg met een stok mijn gsm uit mijn handen. Toen ik hem wilde oprapen, kreeg ik nog klappen. Ik probeerde een vlaggenstok af te nemen maar dan keerde de hele groep zich tegen mij", aldus Labi.

Labi vluchtte zijn kapsalon in. Een tiental betogers ging hem achterna en richtte een ravage aan in zijn zaak. Meubels, spiegels en het uitstalraam sneuvelden. Labi greep naar een bijltje. Dat lag toevallig in de zaak om de oude bezetting van de muur te kappen. Labi had naar eigen zeggen niet in de gaten dat ook enkele agenten in burger van het Snelle Respons Team de winkel waren binnengekomen om de Pegida-mannen te ontzetten. Labi dreigde met het bijltje naar een agent. Enkele collega-agenten ontwapenden Labi en sloegen hem in de dboeien. Daarbij verzette de kapper zich hevig. "Ik heb mij verzet, dat geef ik toe. Ik begreep niet waarom de politie mij zo hard aanpakte terwijl die relschoppers van Pegida net mijn zaak vernield hadden. Zij waren de daders."

Geen vrijspraak

De rechter toonde begrip voor kapper Labi maar weigert hem vrij te spreken. Dat heeft Labi aan zichzelf te danken. Hij is in het verleden al veroordeeld voor weerspannigheid tegen de politie. Hij krijgt nu een celstraf van 10 maanden met uitstel. Ook zijn geldboete is met uitstel.