Rechter schrapt uitleveringszaak Puigdemont

11u43

De rechtbank in Brussel heeft definitief een streep gezet door de uitleveringszaak van de Catalaanse ex-premier Carles Puigdemont en vier van zijn voormalige ministers. De rechters hebben de procedure vandaag zoals verwacht formeel stopgezet.

De Brusselse raadkamer heeft deze voormiddag de procedure over de Europese aanhoudingsbevelen (EAB) tegen de Catalaanse ex-minister-president Carles Puigdemont en vier andere afgezette ministers van de Catalaanse regering, zonder voorwerp verklaard. Dat melden hun advocaten. Die beslissing is er gekomen nadat het Spaanse gerecht de EAB's tegen de vijf had ingetrokken.

Carles Puigdemont, Meritxell Serret i Aleu, Antoni Comín i Oliveres en Clara Ponsatí i Obiols en Lluís Puig worden in Spanje vervolgd voor ambtsmisdrijf en ongehoorzaamheid, rebellie, misbruik van overheidsgeld en opruiing. Daarop staat een maximumstraf van 30 jaar. De Spaanse rechter had de EAB's uitgevaardigd nadat de vijf in Madrid niet voor de rechter waren verschenen.

Op 5 december, nadat het Brusselse parket gevraagd had de EAB's gedeeltelijk uitvoerbaar te verklaren en de verdediging zich daartegen had verzet, kwam het bericht dat het Spaanse gerecht de EAB's introk.

Het Spaanse en internationale arrestatiebevel zijn nog wel van kracht. De vijf strijders voor de Catalaanse onafhankelijkheid blijven daarom voorlopig in België.

Over een week worden in Catalonië nieuwe verkiezingen gehouden.

