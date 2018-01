Rechter oordeelt dat Belgische staat Soedanese vluchteling moet vrijlaten Hof van Cassatie verwerpt beroep tegen vrijlating HA

31 januari 2018

17u42

Bron: Belga 4 Het Hof van Cassatie heeft het beroep verworpen dat de Belgische staat had aangetekend tegen de vrijlating van een Soedanese migrant door de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling (KI).

De KI stelde begin januari dat er onvoldoende was nagegaan of de vluchteling, die verdedigd werd door meester Guillaume Lys, een reëel risico loopt om in zijn thuisland het slachtoffer te worden van folteringen of onmenselijke behandeling. De rechters wezen op een gebrek aan voorzichtigheid bij de Dienst Vreemdelingenzaken en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) bij het regelen van de Soedanese dossiers.

De Dienst Vreemdelingenzaken stapte daarop naar het Hof van Cassatie tegen de beslissing van de KI, maar dat heeft het beroep vandaag verworpen.