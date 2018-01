Rechter 'niet onredelijk' voor cocaïnebende die ook kinderen inzette: nog niet helft van 776.250 euro drugsgeld verbeurd verklaard EB

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Azeddine L. (30) en zijn stiefvader Kamal L. (39) veroordeeld tot zeven jaar cel. Ze stonden aan het hoofd van een bende, veelal bestaande uit familieleden, die op grote schaal cocaïne verkocht. De kinderen van Kamal L. werden ingezet voor de leveringen. Een crimineel vermogen van 330.000 euro werd verbeurd verklaard.

De bende was actief tussen oktober 2013 en maart 2015 en verkocht vooral in de omgeving van Antwerpen en Zwijndrecht. Kamal L. kocht de drugs aan en Azeddine L. stond in contact met de klanten, die hun bestelling naar hem doorbelden. Toen Azeddine L. gearresteerd werd, nam zijn stiefvader het bestelnummer over.

Familiebedrijf

Voor de leveringen werden familieleden ingeschakeld. Zo nam Azeddine L. zijn echtgenote mee, om minder kans te lopen gecontroleerd te worden. Kamal L. gebruikte niet alleen de moeder van Azeddine L. als dekmantel, maar nam ook hun kinderen van vier en zeven jaar soms mee naar klanten.

Ook de neef, nicht en zussen van Azeddine draaiden mee in de 'familiezaak'. Zus Asia (22) schatte wekelijks 225 bolletjes cocaïne te hebben verkocht aan 50 euro per bolletje. Ze vertelde de politie dat ook hun jongere halfbroer en -zus, die toen twaalf jaar waren, mee werden ingeschakeld om leveringen te doen. Haar broertje bracht de drugs rond met zijn fiets en kreeg van Azeddine soms 5 of 10 euro. Eén van de klanten verklaarde dat hij de jongen dertig of veertig keer gezien had.

De rechtbank tilde er zwaar aan dat kinderen bij de drugshandel betrokken werden en dat iedereen in de familie het wist, maar dat niemand iets ondernomen had. Azeddine L. en Kamal L. werden veroordeeld tot zeven jaar cel. De zeven andere beklaagden/familieleden kregen celstraffen van vijftien maanden met uitstel tot veertig maanden effectief.

De opbrengst van de familiale drugshandel werd op 776.250 euro becijferd. Om geen onredelijk zware straf uit te spreken, verklaarde de rechtbank 'slechts' 330.000 euro verbeurd.